Fugge all’alt e rischia di investire carabinieri, carabiniere spara: 30enne ferito

Quando i carabinieri gli hanno intimato l’alt lui, che era a bordo della sua auto, ha tentato di investirli accelerando, sfiorando i militari che erano in strada davanti a lui. Il carabiniere avrebbe quindi puntato la pistola ed esploso un unico colpo, mirando all’automobile; il proiettile ha centrato la portiera, l’ha oltrepassata e ha colpito il 30enne ad una gamba.

La vicenda

Protagonista della vicenda è un uomo di 30 anni di Benevento, già noto alle forze dell’ordine, che è ora ricoverato all’ospedale “san Pio” di Benevento dopo essere stato operato.

Le sue condizioni non sarebbero gravi, la prognosi è di 20 giorni. Indagini sono in corso per ricostruire con precisione l’episodio e le circostanze in cui è stato esploso il colpo di pistola; il ragazzo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.