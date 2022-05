Muore a 39 anni Appuntato Emanuele Del Nunzio: lutto nell’arma dei carabinieri

Un dolore immenso, tanti a Salerno in queste ore stanno apprendendo la notizia della scomparsa di Emanuele Del Nunzio. Militare dell’Arma dei Carabinieri, viveva come tutta la sua famiglia una passione infinita per la Salernitana, i residenti del quartiere di via Calenda scioccati per la notizia della prematura scomparsa di un ragazzo che era amato e rispettato, con il sorriso sempre stampato sul volto e una energia incredibile. Emanuele aveva appena 39 anni ed era sposato con due figli, i funerali si terranno oggi, martedì 17 maggio, alla chiesa di Gesù Risorto al parco Arbostella di Salerno.

I messaggi di cordoglio

Tantissimi i messaggi di cordoglio pervenuti alla famiglia per la scomparsa di Emanuele. “Siamo sconvolti – scrive Gianluca – non ti dimenticherò mai”. “Non sembra vero” scrive invece Francesco.