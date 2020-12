Morto in una sparatoria il padre di Luigi Caiafa, il rapinatore 17enne ucciso da un poliziotto

Un uomo è morto, e un ragazzo è rimasto ferito, in circostanze ancora da chiarire nella notte appena trascorsa a Napoli.

La vittima è Ciro Caiafa, padre di Luigi Caiafa, il giovane rapinatore ucciso da un poliziotto durante una rapina. Il quarantenne è stato portato al Pronto Soccorso del Pellegrini intorno alle 1:15 con diverse ferite da armi da fuoco, è deceduto poco dopo; insieme a lui è arrivato in ospedale un 28enne incensurato, ferito al fianco, che non è in pericolo di vita.

La sparatoria sarebbe avvenuta in via Sedil Capuano, zona San Lorenzo, nel centro storico di Napoli. Le indagini sono affidate ai carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli e della Compagnia Stella, ancora in corso la ricostruzione. Dalla dinamica sembrerebbe che si sia trattato di un agguato