Morso da un ragno violino, muore carabiniere in Sicilia: Franco Aiello aveva 52 anni

Morso da un ragno violino, per lui non c’è stato nulla da fare. Un carabiniere di 52 anni è morto così la scorsa notte all’ospedale Cervello, dopo essere stato morso da un ragno violino. Si chiamava Franco Aiello e, stando a quanto ricostruito, domenica scorsa aveva trascorso una giornata in campagna. Tornando a casa si era poi accorto di un arrossamento alla caviglia.

In settimana, mercoledì scorso, era stato portato in ospedale, dove la situazione è rapidamente peggiorata. Fino al decesso della notte scorsa. Decesso che, appunto, sarebbe collegato al morso del ragno violino.

Il militare era originario di Isola delle Femmine e attualmente era al servizio scorte del tribunale di Palermo. Amici e colleghi lo ricordano per i suoi modi garbati e per la sua grande generosità.

Un commosso ricordo del cinquantaduenne è stato pubblicato su Facebook: “Caro Franco – scrivono gli amici – qui mancherai a tutti, i ricordi, sono l’arma più potente di tutte: nessuno è in grado di cancellarli e quelli più forti sopravvivono persino al tempo che fugge senza pensare alle vittime che miete. Mancherà soprattutto la tua sincerità, il tuo modo di vedere la vita e di affrontare il mondo; mancherà di te il tuo essere amico e confidente, il tuo essere custode prezioso di tanti nostri segreti”.

“Non posso crederci, proprio tu Frank”, il messaggio di un’altra persona affidato ai social. “Anima Meravigliosa! Sempre affettuoso con tutti e disponibile ad aiutare il prossimo”, ha commentato un altro utente.

