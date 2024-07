Incidente stradale per auto della Polizia Penitenziaria: quattro agenti in ospedale

SIENA – Un’autovettura Subaru della Polizia Penitenziaria, con a bordo quattro agenti del Nucleo NTP di Napoli-Secondigliano, è rimasta coinvolta in un incidente stradale nei pressi di Siena durante un’operazione di scorta a un’ambulanza. I quattro occupanti del veicolo sono stati ricoverati in ospedale, ma le loro condizioni non sarebbero di particolare gravità.

Il bilancio è di un agente ricoverato in codice rosso all’ospedale Scotte di Siena e gli altri tre anche loro in un ospedale, della provincia senese, ma in condizioni meno gravi.

Secondo le prime indiscrezioni, l’incidente sarebbe stato causato da un guasto al sistema frenante dell’auto di servizio. Il veicolo si sarebbe bloccato improvvisamente, venendo poi travolto da un camion che sopraggiungeva.

L’episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza degli agenti durante le operazioni di scorta e trasferimento, sottolineando l’importanza di garantire mezzi efficienti e sicuri per il personale impegnato in questi delicati compiti.

Le condizioni dei quattro agenti coinvolti nell’incidente continuano a essere monitorate dal personale medico dell’ospedale di Siena, mentre i colleghi esprimono solidarietà e augurano loro una pronta guarigione.

