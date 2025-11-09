Militare della Finanza trovato senza vita nel giardino di casa

La scoperta nella prima mattina di ieri

Grande choc e dolore a Biassa, frazione di La Spezia, dove nella mattina di mercoledì è stato trovato senza vita Mirko Zerbini, 54 anni, sottufficiale della Guardia di Finanza. Il corpo dell’uomo è stato rinvenuto nel giardino della sua abitazione. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Una figura molto conosciuta nel mondo dello sport

Zerbini non era solo un militare stimato ma anche una figura di riferimento per lo sport provinciale spezzino. Conosciutissimo nel mondo del calcio amatoriale, era presidente provinciale del Centro Sportivo Educativo Nazionale (CSEN) e per anni aveva organizzato tornei, eventi e manifestazioni che coinvolgevano società sportive e atleti di tutta la provincia della Spezia.

L’impegno instancabile e la passione per il calcio

Persona energica, entusiasta e sempre disponibile, Mirko Zerbini era noto per la sua instancabile organizzazione dei tornei di calcio e per la dedizione mostrata nel promuovere i valori sportivi tra i giovani. Aveva lavorato a lungo anche con le società del territorio di Rebocco e Bonanni Alighieri Riva, affiliate al CSEN.

Un legame oltre i confini

La sua passione per il calcio lo aveva portato anche all’estero. Negli ultimi anni aveva collaborato con la squadra bulgara Alino C.S., dove aveva ricoperto incarichi di dirigente e allenatore. Un’esperienza che aveva arricchito ulteriormente il suo profilo umano e sportivo, confermandolo come punto di riferimento nel panorama calcistico provinciale.

Un vuoto profondo nella comunità spezzina

La notizia della sua improvvisa scomparsa ha scosso la comunità di Biassa e l’intero mondo dello sport locale. Colleghi, amici e atleti ricordano Zerbini come una persona gioviale, generosa e sempre pronta ad aiutare gli altri. La sua morte lascia un vuoto difficile da colmare in chi lo ha conosciuto e stimato per anni, sia in divisa sia sui campi da calcio.

📲 Unisciti al canale WhatsApp di Infodifesa! Vuoi ricevere aggiornamenti, notizie esclusive e approfondimenti direttamente sul tuo smartphone? Iscriviti ora al nostro canale ufficiale WhatsApp! ✅ Iscriviti su WhatsApp Senza spam. Solo ciò che ti interessa davvero.