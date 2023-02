Milano, tira la coda al cavallo della polizia: cosa è successo in piazza Duomo

Prima ha tirato la coda al cavallo, poi ha dato uno strappo violento alla briglia. A suo dire, lo ha fatto per proteggere l’animale: “Non si tiene così”, ha urlato. Peccato che sia stata lei stessa a maltrattare il cavallo e a generare una situazione di potenziale pericolo in pieno centro. L’episodio è andato in scena mercoledì pomeriggio in corso Vittorio Emanuele e ha visto come involontario protagonista un cavallo della Polizia di Stato di nome Diodoro, impegnato con il suo conduttore in un servizio di pattugliamento lungo l’asse San Babila-Duomo. Attorno alle 16.30, una donna, poi identificata per un’italiana di 51 anni senza fissa dimora, all’improvviso si è avvicinata all’animale e gli ha tirato la coda. Per fortuna, Diodoro, che in quel momento era circondato da diversi passanti, non ha reagito. A quel punto, l’agente che era in sella ha invitato la donna ad allontanarsi, ma quest’ultima, non contenta, ha girato attorno al cavallo e ha dato un energico strappo alla briglia, rischiando di fare cadere l’agente tra la folla, urlando: “Non si tiene così il cavallo, con il morso in bocca”. La cinquantunenne è stata poi bloccata da altri poliziotti arrivati in ausilio, identificata e portata in Questura: è stata denunciata per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e per ubriachezza molesta.

