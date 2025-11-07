Michele Quaroni nuovo Consigliere diplomatico del Ministro della Difesa
La decisione del Consiglio dei Ministri
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta congiunta del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, e del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, il collocamento fuori ruolo del Ministro plenipotenziario Michele Quaroni presso il Ministero della Difesa, dove assumerà l’incarico di Consigliere diplomatico del Ministro.
La nomina si inserisce in un contesto internazionale sempre più complesso, che richiede un’integrazione stretta tra diplomazia e strategia militare.
Crosetto: “Difesa e diplomazia devono operare in sinergia”
Nel dare il benvenuto a Quaroni, il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha sottolineato il valore della collaborazione tra le istituzioni e l’importanza di un approccio coordinato nelle relazioni internazionali:
“Rivolgo un sincero benvenuto al Ministro plenipotenziario Michele Quaroni. Sono certo che, grazie alla sua esperienza, alla sua competenza e al suo profondo senso delle Istituzioni, saprà offrire un contributo prezioso al lavoro del Ministero per affrontare le non facili sfide che si prospettano nella complessa situazione internazionale.”
Crosetto ha inoltre rimarcato come difesa e diplomazia rappresentino oggi “strumenti essenziali che devono operare in sinergia per tutelare gli interessi nazionali e favorire la stabilità globale”.
Un cambio nel segno della continuità
Il Ministro della Difesa ha espresso anche un sentito ringraziamento al Consigliere uscente, Guido De Sanctis, riconoscendone il lavoro svolto “con professionalità, dedizione e leale collaborazione”, e formulando “i migliori auguri per i suoi futuri incarichi”.
📲 Unisciti al canale WhatsApp di Infodifesa!
Vuoi ricevere aggiornamenti, notizie esclusive e approfondimenti direttamente sul tuo smartphone? Iscriviti ora al nostro canale ufficiale WhatsApp!✅ Iscriviti su WhatsApp
Senza spam. Solo ciò che ti interessa davvero.
🎥 Segui InfoDifesa anche su YouTube!
Approfondimenti, notizie, interviste esclusive e analisi sul mondo della difesa, delle forze armate e della sicurezza: iscriviti al canale ufficiale di InfoDifesa per non perdere nessun aggiornamento.🔔 ISCRIVITI ORA
Unisciti alla community di InfoDifesa: oltre 30.000 utenti già ci seguono!