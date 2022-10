Mattarella scrive al Generale Luzi “Profondamente scosso per la tragedia”. Crosetto, “Questi eventi non dovranno più accadere”

“Sono profondamente scosso e rattristato dalle notizie dei tragici fatti nei quali, presso la Stazione Carabinieri di Asso, è rimasto ucciso il Luogotenente Carica Speciale dei Carabinieri Doriano Furceri e ferito uno dei militari intervenuti”. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio al Comandante Generale dell’Arma, Teo Luzi. “In questa triste circostanza – aggiunge -, nell’esprimere la mia vicinanza all’Arma, La prego di far giungere i miei sentimenti di partecipe e solidale cordoglio ai familiari del Luogotenente Furceri e gli auguri di pronto ristabilimento al Carabiniere colpito”.

Anche la premier Giorgia Meloni dice: “Sono rimasta profondamente colpita dalla notizia della tragica scomparsa presso la stazione dei Carabinieri di Asso del luogotenente carica speciale Doriano Furceri”. Sui social aggiunge: “Alla famiglia, ai suoi cari e all’Arma dei Carabinieri giunga il cordoglio e la vicinanza del governo. Al carabiniere del Gruppo intervento speciale rimasto ferito rivolgiamo i migliori auguri di pronta guarigione”.

Crosetto: grande dolore per la scomparsa del luogotenente dell’arma dei carabinieri Doriano Furceri

“E’ grande il mio dolore e quello della “famiglia della Difesa” per la tragica scomparsa del Luogotenente dei Carabinieri Doriano Furceri. Alla moglie e ai figli va un abbraccio fortissimo, a testimonianza del profondo sentimento di cordoglio, le mie condoglianze e la promessa che non saranno lasciati soli. All’Arma ed a tutti i suoi colleghi giunga la testimonianza della mia vicinanza, del profondo rispetto per il loro lavoro e della tristezza per quanto accaduto”