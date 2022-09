Marinai e Guardiacoste una risorsa culturale, economica e sociale per la comunità

Venerdì 9 settembre alle ore 17.00, al castello aragonese di Taranto, incontro di grande attualità per il mondo militare e la comunità ionica.

Lo scorso aprile è stata infatti approvata la legge che riconosce ai militari la libertà di organizzarsi in sindacato.

La categoria dei marinai, nel Comparto Sicurezza e Difesa, è la più numerosa in città. Con questa nuova opportunità i militari potranno assumere quindi un ruolo maggiore per unire gli interessi dello stato e il bene del territorio in cui vivono.

Con questi intenti, grazie alla presenza di prestigiosi relatori, come sindacato marinai e guardiacoste abbiamo organizzato questo convegno per riflettere su un futuro che ci vedrà sempre più impegnati al servizio dei cittadini.

Antonello Ciavarelli segretario generale sindacato marinai e guardiacoste