Maresciallo Guardia di Finanza e la compagna morti in casa: ipotesi omicidio – suicidio

Due persone sono state trovate morte in casa in via del Portico Placidiano, all’Isola Sacra, frazione di Fiumicino, Roma. Si tratta di un maresciallo della Guardia di Finanza di Fiumicino e della sua compagna. A trovarla una donna, tenente e superiore del maresciallo. Preoccupata per non averlo visto al lavoro o sentito al telefono, è andata a casa dell’uomo per controllare.

Lui e la sua compagna erano all’interno dell’appartamento già morti. Ha chiamato immediatamente i sanitari del 118, ma gli operatori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul caso, riporta l’agenzia AdnKronos, indagano gli uomini della Guardia di Finanza. Per il momento le cause della morte rimangono sconosciute. Sul posto anche polizia e carabinieri.

Ipotesi omicidio-suicidio

Stando a quanto si apprende, si ipotizza un caso di omicidio-suicidio. L’uomo avrebbe prima ucciso la compagna e poi si sarebbe tolto la vita con un colpo di pistola alla testa. Queste le primissime ricostruzioni di chi sta indagando.