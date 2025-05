Mamma disperata vaga nel centro commerciale in cerca di aiuto: carabiniere fuori servizio strappa bimbo alla tragedia

In un normale pomeriggio di shopping al centro commerciale di Sant’Agata sul Santerno (RA), la tranquillità è stata improvvisamente spezzata dalle grida disperate di una giovane madre. La donna, con in braccio il figlio di appena due anni privo di sensi, vagava freneticamente tra i corridoi in cerca di aiuto, il volto segnato dal terrore di una tragedia imminente.

Un angelo in borghese

La fortuna ha voluto che tra i clienti del centro ci fosse un Carabiniere della Stazione locale, libero dal servizio e intento a fare acquisti personali. Il militare, notando immediatamente la scena concitata, non ha esitato ad intervenire, dimostrando come l’istinto di proteggere i cittadini non conosca orari di servizio.

Con prontezza e professionalità, il Carabiniere ha valutato la situazione: il piccolo stava soffocando a causa di una caramella rimasta bloccata nelle vie respiratorie. Senza perdere un attimo, ha messo in pratica le manovre di disostruzione pediatrica, tecniche di primo soccorso fondamentali che ogni operatore delle forze dell’ordine conosce ma che raramente si trova a dover applicare in circostanze così drammatiche.

Minuti che valgono una vita

L’intervento è stato provvidenziale. Grazie alla prontezza e alla competenza del militare, il bambino ha ripreso a respirare normalmente, scongiurando conseguenze che avrebbero potuto essere fatali. Quando il personale sanitario è giunto sul posto, allertato dai presenti, il piccolo aveva già ripreso conoscenza ed era tornato tra le braccia della madre, visibilmente scossa ma infinitamente grata.

Un episodio che ricorda l’importanza della formazione al primo soccorso e come la presenza sul territorio delle forze dell’ordine rappresenti una risorsa preziosa per la comunità, anche quando non in servizio attivo. Un gesto professionale che ha trasformato quello che poteva essere un tragico evento in una storia a lieto fine, dove la prontezza di riflessi e la preparazione hanno fatto la differenza tra la vita e la morte.

