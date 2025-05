Malore durante la cena con i genitori: muore bimba di sei anni figlia di un carabiniere

Una bimba di soli sei anni si sente male nel corso di una serata in un locale, i genitori la portano nel pronto soccorso e dopo una notte in osservazione, il cuore della piccola smette di battere poco prima dell’alba nell’ospedale civile di Marcianise.

La bambina figlia di un carabiniere che lavora nel napoletano era già in cura all’Ospedale Monaldi di Napoli. Nel corso della serata del 17 maggio ha iniziato a star male. Portata al Pronto Soccorso Pediatrico i medici hanno deciso di tenerla in osservazione per la notte. Purtroppo alle 4 del mattino il cuore della piccola ha smesso di battere.

Il sostituto procuratore Anna Ida Capone della Procura di Santa Maria Capua Vetere ha deciso di aprire un fascicolo d’indagine con delega al commissariato di Marcianise. Sono state sequestrate le cartelle cliniche dei due presidi ospedalieri, nonché della salma ed è stata disposta l’autopsia.

