Malore alla guida: muore a 53 anni un poliziotto del commissariato di Montecatini

PISTOIA – Tragedia all’alba sulle strade toscane. Un poliziotto di 53 anni è morto a causa di un improvviso malore mentre si stava recando a lavoro presso il commissariato di Montecatini Terme, dove era in servizio alle Volanti. L’uomo, residente a Pistoia, ha accusato il malore intorno alle 6 di questa mattina, mentre percorreva la strada in direzione Montecatini.

Si ferma per il malore, poi crolla fuori dall’auto

Secondo le prime ricostruzioni, l’agente si trovava nei pressi dello svincolo Pistoia Ovest, lungo l’autostrada A11, quando ha iniziato a sentirsi male. Con lucidità e sangue freddo, probabilmente intuendo la gravità della situazione, è riuscito a fermare l’auto e accostarla in sicurezza, evitando così gravi conseguenze per sé e per altri automobilisti.

Pochi istanti dopo sarebbe sceso dal veicolo per cercare aiuto o per respirare meglio, ma è crollato a terra accanto alla vettura. Alcuni passanti, notando la scena, hanno immediatamente lanciato l’allarme contattando i numeri di emergenza 118 e 112.

Inutili i soccorsi: sul posto carabinieri e sanitari

Nel giro di pochi minuti sono arrivati i carabinieri, un’automedica e un’ambulanza, ma ogni tentativo di rianimare il poliziotto si è rivelato purtroppo vano. Il decesso è stato constatato sul posto. La salma è stata infine restituita alla famiglia per le esequie.

Non ci sono dubbi, al momento, sulla natura improvvisa e naturale del malore, anche se sarà l’autopsia – se disposta – a chiarire eventuali altri dettagli clinici.

Una comunità in lutto per un servitore dello Stato

Il poliziotto era conosciuto e stimato sia tra i colleghi sia nella comunità. Lavorava da anni presso il commissariato di Montecatini, dove era impegnato nel servizio di pattugliamento delle Volanti. La sua scomparsa improvvisa ha lasciato sgomenti amici e colleghi, che in queste ore stanno esprimendo cordoglio e vicinanza alla famiglia.

