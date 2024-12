Lutto nell’Esercito: Militare 46enne colpito da malore fatale

Giovedì 28 novembre sera era alla presentazione del libro di Stefano Lecca “Comunicare con l’intelligenza artificiale”, che si svolgeva presso la biblioteca di Ponzano Veneto. Poi un improvviso affaticamento, probabilmente legato ad un malore, lo aveva portato in ospedale. E proprio quando sembrava che le sue condizioni fossero in via di miglioramento un infarto se lo è portato via. Damiano Petrelli, 46enne militare residente a Ponzano Veneto (viveva nella frazione di Paderno), è morto improvvisamente nella mattinata di oggi 1 dicembre. Petrelli lascia la moglie Denise Pallara. I funerali verranno fissati nei prossimi giorni.

Leccese di origine Petrelli abitava nella Marca da circa una quindicina di anni. Il suo tempo libero lo trascorreva impegnatissimo nel settore del volontariato, a cominciare dall’ “Amici del Parco Urbano”. E poi c’erano le raccolte alimentari per le famiglie bisognose e la creazione di un circolo ricreativo.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondi cordoglio e emozione a Ponzano. Sono tantissime le persone che gli hanno voluto tributare un saluto sulla sua pagina Facebook ed in quelle dei vari gruppi del paese, a partire dal social degli amici del parco urbano.

«Una perdita inestimabile – è il commento del sindaco Antonello Baseggio – questa è una notizia che ci rende immensamente tristi. Petrelli si dedicava alla società civile, all’associazionismo, alla politica, alla cultura, agli Amici del Parco e anche al Circolo Ricreativo. In lui non ho mai visto mancare il sorriso, sempre impegnato in tutte le richieste di aiuto che venivano dalle persone più fragili della comunità. Ora quello che ci resta è un vuoto immenso».







