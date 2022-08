Lutto nell’Arma, muore brigadiere a causa di un brutto male scoperto soltanto un mese fa

Stamattina è giunta la tragica notizia: un conosciuto brigadiere, Domenico Lonardo, in servizio a Cellole, cittadina del litorale casertano, si è spento all’età di 56 anni, a causa di un brutto male scoperto esclusivamente un mese fa. Negli ultimi tempi era ricoverato presso la clinica Neuromed di Pozzilli, luogo in cui è purtroppo deceduto, arrendendosi al male che lo stava divorando.

È un grave lutto per l’arma dei carabinieri, poiché il militare, brigadiere capo, era in servizio presso la caserma dei carabinieri di Cellole. Oggi pomeriggio alle ore 16, si terrà l’ultimo saluto presso il complesso parrocchiale di Gianola, frazione del comune di Formia, in provincia di Latina. Condoglianze alla famiglia per questa devastante perdita.