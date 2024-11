Lutto nell’Arma dei Carabinieri: si è spento il Maresciallo Moretti di Villagrande

Un improvviso malore ha stroncato nella notte il Maresciallo Ignazio Moretti, 56 anni, storico comandante della stazione dei Carabinieri di Villagrande. Una perdita che ha scosso profondamente la comunità ogliastrina e l’intera Arma.

Gli ultimi momenti

La tragedia si è consumata a Baunei, paese natale del sottufficiale, dove risiedeva con la famiglia. Il maresciallo aveva trascorso la serata a cena con i parenti quando ha iniziato ad accusare i primi sintomi preoccupanti. Nonostante l’immediato consulto medico, nelle ore successive è stato colpito da un infarto fatale.

Una vita al servizio della comunità

Moretti guidava la stazione di Villagrande dal 1998, distinguendosi per il suo impegno e la sua dedizione al servizio. In questi 26 anni è diventato un punto di riferimento per la comunità locale, guadagnandosi la stima e il rispetto di cittadini e istituzioni. La notizia della sua scomparsa ha generato unanime cordoglio tra le autorità civili del territorio.

Il ricordo dei colleghi

Il Maresciallo Moretti apparteneva al 44° corso sottufficiali intitolato al brigadiere Carmine Tripodi. Gli amici e colleghi del 4° plotone della 4ª compagnia, anno 1991, lo ricordano con profonda commozione. Nel corso della sua formazione, Moretti aveva ricoperto il ruolo di capo plotone, lasciando un ricordo indelebile nei suoi commilitoni, oggi increduli e addolorati per la sua prematura scomparsa.

La sua morte rappresenta una grave perdita non solo per l’Arma dei Carabinieri ma per l’intera comunità che ha servito con dedizione per oltre due decenni.