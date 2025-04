Lutto nella Polizia di Stato: prematura scomparsa di Anna Oprandi, stimata Assistente Capo Coordinatore 

Como è avvolta in un velo di tristezza per la prematura scomparsa dell’assistente capo coordinatore Anna Oprandi, figura rispettata e amata della Polizia di Stato. La notizia ha colpito profondamente non solo i colleghi del settore di polizia di frontiera dove prestava servizio, ma l’intera comunità comasca che conosceva e apprezzava il suo operato.

La Oprandi lascia un’eredità di dedizione professionale e umanità che ha caratterizzato ogni giorno del suo servizio. In un’epoca in cui l’impegno nelle forze dell’ordine richiede non solo competenza ma anche sensibilità, Anna rappresentava l’equilibrio perfetto tra il rigore del ruolo e la comprensione umana necessaria nell’affrontare situazioni complesse.

Per anni ha rappresentato un punto di riferimento al settore di polizia di frontiera, distinguendosi per la sua capacità di coniugare professionalità e calore umano. Chi ha lavorato con lei ricorda il suo approccio discreto ma efficace, la disponibilità costante verso colleghi e cittadini, qualità che l’hanno resa un esempio silenzioso ma potente di servizio allo Stato.

In questo momento di profondo dolore, tutta la famiglia della Polizia di Como si stringe attorno al marito e collega Salvatore e ai loro tre figli, Gianluca, Andrea e Luigi. Una perdita che lascia un vuoto incolmabile sia nella sfera privata che in quella professionale, dove il ricordo della sua dedizione continuerà a ispirare chi l’ha conosciuta.

“Anna, mancherai a tutti” – questo il messaggio semplice ma carico di significato che accompagna il cordoglio ufficiale, a testimonianza di quanto il suo contributo abbia toccato le vite di molti, ben oltre l’uniforme che con orgoglio ha indossato.

