Luogotenente dei carabinieri, da pochi mesi in pensione, si toglie la vita

Il suicidio di un Luogotenente dei Carabinieri a Novara è stato un evento tragico che ha lasciato tutti attoniti. il Sottufficiale in congedo si sarebbe tolto la vita impiccandosi. La notizia ha suscitato grande commozione e dispiacere nella comunità, in particolare tra i suoi colleghi dell’Arma.

L’uomo, da poco in pensione, già comandante della locale stazione, aveva dedicato la sua vita all’Arma dei carabinieri e aveva svolto il suo lavoro con grande impegno e dedizione. La notizia della sua morte ha lasciato sgomenti coloro che lo conoscevano e lavoravano con lui, ma anche la cittadinanza tutta. In questi momenti difficili, è importante essere vicini alla sua famiglia e amici, per offrire loro il nostro sostegno e la nostra solidarietà.

I funerali sono stati celebrati oggi giovedì 6 aprile alle 15.30.

Ci uniamo al cordoglio della famiglia e degli amici del Luogotenente, esprimendo loro la nostra vicinanza in questo difficile momento.

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI