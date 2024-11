L’ultima pedalata verso casa: l’Arma perde l’appuntato Tridico. Colto da malore dopo una giornata di lavoro

Lutto per l’Arma dei Carabinieri aretina. È scomparso improvvisamente l’appuntato Francesco Tridico. Il carabiniere ha avuto un malore al termine del servizio mentre si trovava a Firenze, dove da qualche mese era di stanza. E’ successo il 21 novembre, giorno della Virgo Fidelis patrona dell’Arma.

Tridico aveva concluso la sua giornata di lavoro presso il Reparto Comando e stava raggiungendo in bicicletta la stazione di Campo di Marte quando si è sentito male ed è caduto a terra. Soccorso, gli sono state praticate le manovre di rianimazione ed è stato portato all’ospedale. Ma per lui non c’era più nulla da fare.

Tridico aveva 54 anni ed era originario di Roma. Da oltre 30 anni lavorava ad Arezzo. Ha prestato servizio presso la Stazione cittadina e spesso era presente in tribunale, dove era molto conosciuto ed era un punto di riferimento all’interno della struttura.

