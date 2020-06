Libia: Oim, oltre 16 mila sfollati a sud di Tripoli

“Negli ultimi giorni sono oltre oltre 16,000 gli sfollati libici a causa delle aumentate ostilità a sud di Tripoli”. Lo rende noto su Twitter l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim) in Libia, aggiungendo che “mentre il conflitto continua, persistono gli impedimenti e le sfide per gli aiuti umanitari”.

L’Oim e i suoi partner stanno intensificando i propri sforzi per fornire assistenza.

Le aree interessate sono in particolare Qasr Ben Gashir, Suq Al Khamis, Aziziya, Espeaa e Tahruna.