Nuova Fiat Panda 2021 Hybrid Carabinieri e Polizia: bicolor 4×4 SuperCross meglio della Renegade?

Certo che i Carabinieri e la Polizia nell’immaginario sono forze “sposate” all’Alfa Romeo, ma non nei secoli fedeli solo al Biscione. Dovendo operare su molti fronti per i quali, purtroppo, la Casa di Arese non propone più mezzi adeguati come un tempo. In varie occasioni anche le Fiat Panda possono prestare servizio per l’Arma e la Polizia con ottima resa, dipende da percorsi e compiti. In queste immagini da video, attendendo il debutto dalla versione 2020 di Panda ibrida per il suo 40-esimo, ecco come potrà essere la nuova Fiat Panda dei Carabinieri.

Si parla di ipotesi, ovviamente, non dati certi. In ogni caso la versione 4×4 è quella più utile per servizi in luoghi di montagna, adatta non solo ai Carabinieri ma anche ad altre Forze dell’Ordine come Polizie nazionali, locali e Finanza. Sotto al cofano delle nuove Panda tine di blu e bianco o bianco-azzurro, con lampeggiante, i motori potranno essere sia FireFly tre cilindri ibrido da 70 CV (per la città) sia, sognando un motore da Super Panda Cross, il T3 1.3 spinto fino a 120CV: quello da Jeep Renegade come in effetti Carabinieri e Polizia già hanno in dotazione.