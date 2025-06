Libano: il generale Diodato Abagnara assume il comando dell’Unifil

Il generale di divisione italiano Diodato Abagnara ha assunto oggi il comando della Forza ad interim delle Nazioni Unite in Libano (Unifil), subentrando al tenente generale spagnolo Aroldo Lazaro, nel corso di una cerimonia speciale tenutasi presso il quartier generale della missione a Naqoura, nel Libano meridionale. Come riporta un comunicato dell’Unifil, il maggior generale Abagnara ha sottolineato l’importanza di raggiungere una stabilità duratura lungo la Linea Blu, riconoscendo al contempo le “vere sfide” che ci attendono. “Ma non siamo soli – ha detto – Andiamo avanti insieme a chi lavora ogni giorno per la pace, con i nostri partner di fiducia e con il sostegno della famiglia delle Nazioni Unite e della comunità internazionale”.

Il maggior generale Abagnara ha precedentemente ricoperto il ruolo di comandante del settore ovest di Unifil dal 2018 al 2019. Più recentemente, ha ricoperto la carica di comandante e presidente del Comitato tecnico militare per il Libano (MTC4L), dove ha coordinato il supporto multinazionale alle Forze armate libanesi (Laf). Guardando al futuro, ha osservato che l’Unifil si trova in un “momento cruciale”. “Siamo impegnati in un processo di adattamento lungimirante, una trasformazione che rafforza la nostra capacità di svolgere i nostri compiti in modo più efficace, efficiente e credibile”, ha affermato. “Che questo nuovo capitolo inizi con una visione chiara, un’energia rinnovata e un incrollabile senso dello scopo”.

Il mandato del tenente generale Lazaro, iniziato il 28 febbraio 2022, è stato caratterizzato da uno dei periodi più difficili nei 47 anni di storia dell’Unifil. “Considerate le attuali tensioni regionali, i nostri sforzi sono concentrati sul contenimento dell’escalation, sul rafforzamento della stabilità e sulla creazione delle condizioni per una soluzione politica duratura (lungo la Linea Blu)”, ha dichiarato il capo uscente dell’Unifil. “L’unità e il supporto internazionale costanti sono indispensabili mentre lavoriamo per consolidare i progressi e garantire che il mantenimento della pace rimanga fondato sulla volontà politica”.

Alla cerimonia odierna hanno partecipato alti rappresentanti del governo libanese, tra cui il ministro della Difesa nazionale Michel Menassa, il maggiore generale Hassan Audi dell’esercito libanese, il membro del Parlamento Ashraf Baidun, nonché leader religiosi, governatori, funzionari amministrativi e sindaci. Erano presenti anche delegazioni di alto livello provenienti da Italia e Spagna, guidate rispettivamente dal capo di Stato maggiore della Difesa italiano ed ex Capo dell’Unifil, generale Luciano Portolano, e dal comandante delle operazioni congiunte dell’esercito spagnolo, tenente generale Antonio Aguero Martinez.