Lezioni di tiro a segno a scuola, dichiarazione del generale Federici Consigliere militare presso la Presidenza del Consiglio

Giorni di accuse e polemiche su ipotetiche lezioni di tiro a segno nelle scuole. Ma anche di smentite e annunci di azioni legali. Dopo Giovanbattista Fazzolari – esponente di Fratelli d’Italia e sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri – anche consigliere militare della premier Giorgia Meloni, il generale Franco Federici, definisce «totalmente priva di fondamento» la notizia di una conversazione tra i due.

Dichiarazione del Generale di Corpo d’Armata Franco Federici, Consigliere militare presso la Presidenza del Consiglio

“In merito alla notizia riportata su alcuni quotidiani nazionali, secondo la quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, On. Giovanbattista Fazzolari, mi avrebbe richiesto un parere per introdurre lezioni di tiro a segno nei programmi scolastici, dichiaro che tale richiesta non ha mai avuto luogo e non vi è stata alcuna proposta in tal senso. La notizia, pertanto, è totalmente priva di fondamento”.