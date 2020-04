La Difesa dice sì all'equiparazione degli Straordinari delle Forze Armate a quelle di Polizia. Ma il resto del Governo? - INFODIFESA

Oggi abbiamo interrogato il Sottosegretario alla Difesa sulla necessità di equiparare il trattamento salariale degli straordinari delle Forze Armate impiegate contro il Covid 19 alle Forze di Polizia, dopo aver presentato una interrogazione rivolta al Ministero dell’Interno e che aveva espresso parere negativo. È quanto riporta il deputato (Fdi) Salvatore Deidda.

Ebbene oggi il Sottosegretario ha dato parere positivo, ha espresso massimo impegno a ricercare le somme e la Commissione Difesa ha approvato un parere positivo sul Decreto.19 contente proprio questa richiesta e indicazione.

Ma il resto del Governo cosa ne pensa? Ho chiesto al Sottosegretario alla Difesa – Continua l’on. Deidda – di farsi portavoce di questa nostra volontà e di far sentire forte la richiesta di più fondi per le forze Armate. Inutile elogiare e poi lasciarle senza fondi. Inutile dirsi favorevoli se poi non si trasformano le buone intenzioni in fatti. Si facciano sentire con il Ministro degli Interni e il Ministro dell’Economia o con il Presidente del Consiglio. I nostri militari si guadagnano quei soldi con il lavoro.