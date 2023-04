Lecce, poliziotto si sente male in Questura e muore

Un poliziotto di 58 anni è stato colto da un malore ed è morto in Questura a Lecce. L’agente, C.T.B. mentre era in servizio si è accasciato improvvisamente per terra ed ha perso conoscenza.

Le manovre di rianimazione, a cominciare dal massaggio cardiaco e dall’utilizzo del defibrillatore, sono state vane. Alla fine gli operatori si sono dovuti arrendere e constatare il decesso. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, pare che il poliziotto avesse confidato a qualche collega un malessere alla bocca della stomaco.4

