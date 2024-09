Le sfide di Leonardo: joint venture con Rheinmetall, possibili collaborazioni con Iveco e ambizioni nel mercato britannico

Il colosso italiano della difesa, Leonardo, si trova a un bivio strategico, con l’amministratore delegato Roberto Cingolani che delinea un percorso ambizioso per il futuro dell’azienda. Tuttavia, come spesso accade nel complesso mondo dell’industria militare, le aspettative devono fare i conti con la realtà del mercato.

Joint venture con Rheinmetall: countdown per ottobre

Cingolani ha annunciato con fermezza che la joint venture con Rheinmetall per la produzione di mezzi militari terrestri sarà definita entro ottobre. Questa partnership, che vedrà Leonardo detenere il 50% dei lavori, mira a soddisfare le esigenze dell’Esercito Italiano con la produzione di carri armati Panther e mezzi da combattimento Lynx.

Questa collaborazione, focalizzata sulla produzione di carri armati Panther e mezzi da combattimento Lynx, potrebbe rappresentare un passo significativo per Leonardo. Tuttavia, come sanno bene gli osservatori del settore, le scadenze in questi contesti sono spesso flessibili, e solo il tempo dirà se questa partnership manterrà le promesse.

La ripartizione dei lavori (50% Leonardo, 10% Rheinmetall Italia, 40% Rheinmetall) solleva interrogativi sulla dinamica di potere all’interno della joint venture. Sarà interessante vedere come questa distribuzione si tradurrà in termini di effettiva influenza decisionale.

Possibili sinergie con Iveco: diplomazia industriale o reale interesse?

L’apertura di Cingolani verso possibili accordi con Iveco nel settore dei veicoli per la difesa sembra più un esercizio di diplomazia industriale che un concreto piano d’azione. “Siamo totalmente aperti a tutto”, afferma l’AD, in quella che appare una dichiarazione più cauta che entusiasta. Il focus primario su Rheinmetall lascia Iveco in una posizione di attesa, forse come opzione di riserva.

La scommessa britannica: elicotteri e diplomazia

Sul fronte internazionale, Leonardo guarda con ottimismo alla gara per la fornitura di elicotteri alla Royal Air Force britannica. Cingolani parla di “buoni auspici” dopo gli incontri con il premier Starmer, sottolineando l’importanza della presenza di Leonardo nel Regno Unito.

L’AD ha giocato la carta dell’occupazione, ricordando al premier l’importanza della fabbrica di Yeovil. Una mossa audace, che potrebbe essere interpretata come un gentile promemoria, ma potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio in un contesto diplomatico sensibile.

Prospettive future: tra ambizione e pragmatismo

Leonardo si trova in una posizione delicata, bilanciando grandi ambizioni con le realtà di un mercato altamente competitivo e in continua evoluzione. Mentre Cingolani dipinge un quadro di opportunità e collaborazioni strategiche, sarà determinante per l’azienda tradurre queste visioni in risultati concreti.

In un settore dove la reputazione si costruisce su contratti firmati e progetti realizzati, Leonardo dovrà dimostrare di poter trasformare le parole in azioni. Solo allora si potrà valutare se l’ottimismo di oggi si tradurrà nel successo di domani.

