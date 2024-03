La Germania rinnova l’esercito: maxi ordine di blindati super tecnologici made in Australia

La Bundeswehr compie un passo decisivo verso l’ammodernamento e il potenziamento delle proprie capacità terrestri. È stato firmato oggi il contratto, del valore di 2,7 miliardi di euro, tra il ministero della difesa tedesco e la Rheinmetall AG per la fornitura di fino a 123 veicoli “Schwerer Waffenträger Infanterie” (trasporto di armi pesanti per la fanteria) e dei relativi servizi di assistenza e manutenzione.

Il contratto prevede la consegna dei primi veicoli a partire dal 2025. Si tratta di un programma chiave per rinnovare la componente terrestre della Bundeswehr, inserendosi nel più ampio progetto di creazione delle “forze medie”, unità altamente mobili in grado di dispiegarsi rapidamente anche a grande distanza.

I nuovi veicoli andranno a sostituire il vecchio Wiesel, ormai obsoleto, fornendo capacità nettamente incrementate in termini di potenza di fuoco, protezione e mobilità alle unità di fanteria tedesche. Il Wiesel, veicolo leggero su cingoli, era stato ideato per il supporto tattico ravvicinato delle truppe nel contesto della Guerra Fredda.

Il nuovo mezzo “Schwerer Waffenträger Infanterie” si baserà sul collaudato Boxer, veicolo da combattimento a 8 ruote già in dotazione in Australia e best-seller di Rheinmetall, opportunamente adattato alle esigenze della Bundeswehr. In particolare, il modello preso a riferimento è il Boxer CRV (Combat Reconnaissance Vehicle), equipaggiato con la torretta Lance a due posti, armata con cannone automatico MK30-2 ABM e missile anticarro MELLS.

La produzione sfrutterà le linee produttive australiane di Rheinmetall, presso il centro d’eccellenza MILVEHCOE nel Queensland, nell’ambito di una storica cooperazione industriale tra Germania e Australia avviata con successo nel 2023. Una dichiarazione congiunta di cooperazione era stata firmata a marzo 2023 dai ministri della difesa dei due Paesi.

Per Rheinmetall e per l’industria della difesa tedesca si tratta di un contratto di grande rilevanza, che segna l’avvio di un programma di lunga durata per l’ammodernamento delle forze armate nazionali. Dopo anni di spending review e tagli alla spesa per la difesa, la Germania sembra aver imboccato con decisione la strada degli investimenti nel settore militare, anche alla luce del mutevole scenario geopolitico e della necessità di potenziare la deterrenza sul fianco est della NATO.

Il presidente del CdA di Rheinmetall AG, Armin Papperger, ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi di essere stati selezionati per fornire lo Schwerer Waffenträger Infanterie, un elemento essenziale della nuova categoria di forze dell’esercito tedesco. Per poter fornire alla Bundeswehr i veicoli da combattimento necessari nel modo più rapido possibile, stiamo integrando non solo le nostre sedi tedesche ma anche quelle australiane nella nostra rete produttiva”.

I veicoli Boxer CRV destinati all’Australia, del resto, condividono numerose caratteristiche con i modelli ordinati dalla Germania, a partire dal sistema missilistico MELLS e dall’armamento principale Mk30-2. Ciò rende possibile un’efficiente cooperazione industriale transnazionale.

John Abunassar, a capo della divisione Veicoli di Rheinmetall, ha sottolineato le somiglianze tra i due modelli e la fiducia reciproca tra le aziende tedesche e australiane: “I Bundeswehr Boxer, alcuni dei quali saranno costruiti presso MILVEHCOE, si basano sul progetto del veicolo corazzato a ruote Boxer australiano. Questa è una delle più grandi esportazioni australiane nel campo della difesa e rafforza gli obiettivi di Rheinmetall di sviluppare ulteriormente le capacità dell’industria della difesa australiana”.

Secondo l’AD di Rheinmetall Australia, Nathan Poyner, “la nostra catena di fornitura australiana e globale crescerà e porterà ulteriore prosperità alle PMI, mentre garantiamo nuovi ordini. Accogliamo con favore la partnership tra Australia e Germania mentre le due nazioni lavorano insieme per migliorare la sicurezza globale”.

Il Boxer è un moderno veicolo blindato a 8 ruote, con elevati standard di protezione, mobilità e potenza di fuoco, già in servizio in Europa e Australia. La sua architettura modulare consente di adattarlo a diversi ruoli sul campo di battaglia.

In Australia, Rheinmetall è il principale fornitore di veicoli terrestri militari, con oltre 2900 mezzi della flotta HX in servizio e i 211 Boxer CRV ordinati con il programma Land 400 fase 2. L’azienda tedesca fornisce inoltre sistemi navali, di simulazione e camion tattici alle forze armate australiane e neozelandesi, a testimonianza di un rapporto ormai consolidato con i Paesi della regione.

La Germania ha dunque scelto ancora una volta Rheinmetall come partner privilegiato per l’ammodernamento della Bundeswehr. Il contratto siglato oggi segna l’inizio di un lungo e fruttuoso programma di cooperazione industriale e militare tra Berlino e Canberra.