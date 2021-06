Leonardo: consegna elicottero HH-139B all’Aeronautica Militare alla presenza del Ministro della Difesa Guerini in visita allo stabilimento di Vergiate – Leonardo

Si è svolta ieri, presso lo stabilimento Leonardo di Vergiate (VA), la cerimonia di accettazione di un nuovo HH-139B, elicottero destinato all’Aeronautica Militare alla presenza del Ministro della Difesa On. Lorenzo Guerini, del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronauticanto elicotteristico sono state illustrate capacità industriali, prodotti e tecnologie all’avanguardia rappresentative della posizione di leadership di Leonardo nel campo del volo verticale e che contribuiscono al presidio delle tecnologie strategiche del Paese.

L’HH-139B, variante dedicata per l’Aeronautica Militare del modello AW139, sarà impiegato per un’ampia gamma di missioni come ricerca e soccorso, antincendio, intercettazione di velivoli a basse prestazioni (Slow Mover Interceptor), unendosi all’attuale flotta di elicotteri.

Il Ministro della Difesa, On. Lorenzo Guerini, ha dichiarato: “La sovranità del Paese, sotto il punto di vista militare e tecnologico, oggi è presidiata anche grazie a livelli di eccellenza di questo tipo e alla sinergia tra Istituzioni, Difesa e imprese. L’Italia dispone di competenze industriali e imprenditoriali di primissimo livello e Leonardo rappresenta il simbolo di un Paese che vanta un’industria dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza di prim’ordine”.

Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo, ha aggiunto: “Siamo orgogliosi di contribuire ai fondamentali compiti istituzionali dell’Aeronautica Militare italiana nel sostegno alla popolazione e alla sicurezza del Paese. L’HH-139B è un simbolo dell’eccellenza tecnologica espressa dall’industria nazionale e della sua competitività internazionale. Lo stabilimento di Vergiate, con la più grande linea di assemblaggio finale di elicotteri di Leonardo e oltre 1000 dipendenti, rappresenta le straordinarie capacità espresse nel campo del volo verticale dal punto di vista dei prodotti, dei processi produttivi e delle competenze professionali, in grado di mantenere Leonardo e il Paese sulla frontiera dell’innovazione in un settore sempre più strategico e altamente competitivo”.

Con oltre 1200 AW139 venduti a più di 280 clienti in oltre 70 paesi nel mondo e più di 80 destinati a operatori istituzionali in Italia (Aeronautica Militare, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Guardia Costiera, Vigili del Fuoco e Carabinieri) oltre a operatori dei servizi di elisoccorso, questo modello di elicottero beneficia di soluzioni tecnologiche digitali all’avanguardia, sia nelle attività di volo e di missione, sia nella manutenzione e nell’addestramento del personale (piloti e tecnici). Oltre a sofisticati sistemi di navigazione satellitare e di visione sintetica, in grado di rappresentare in forma tridimensionale l’ambientazione esterna su display anche in condizione di visibilità zero, e ad avanzati sistemi anticollisione, sensori di missione e autopilota capace di assistere l’equipaggio in attività di ricerca e recupero in condizioni meteo e ambientali difficili, l’AW139 presenta moderne soluzioni di manutenzione predittiva che permettono un’analisi attenta e rapida dei dati sullo stato di salute dei componenti dell’elicottero. Questo consente attività di manutenzione più efficienti incrementando efficacia operativa e sicurezza. Sia l’addestramento al volo che alla manutenzione vengono effettuati in gran parte in ambiente di realtà virtuale. Questo permette, da un lato, di massimizzare la capacità dell’equipaggio di sfruttare al meglio equipaggiamenti e prestazioni dell’elicottero in missione e, dall’altro, di accrescere qualità e affidabilità dell’assistenza tecnica, tutto a vantaggio anche della sicurezza.

Presso lo stabilimento di Vergiate viene realizzato ogni anno il maggior numero di elicotteri e di modelli dell’ampia gamma prodotti dell’Azienda. Sulla linea di assemblaggio convergono i componenti realizzati, tra l’altro, dai Centri di Eccellenza di Leonardo in Italia e all’estero (aerostrutture, componenti dinamici, sistemi avionici ed equipaggiamenti) dando forma finale all’elicottero, customizzato, collaudato e consegnato dallo stabilimento a clienti italiani e internazionali. A Vergiate è inoltre presente un importante centro logistico per la gestione delle parti di ricambio e il supporto all’assistenza tecnica della flotta mondiale che conta oltre 5000 elicotteri utilizzati da più di 1200 operatori in 150 paesi.