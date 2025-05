L’Arma dei Carabinieri perde Daniele Settimo, comandante della Stazione di Taormina

Un nuovo lutto colpisce l’Arma dei Carabinieri e la comunità del comprensorio jonico. A pochi giorni dalla morte di Giovanni Fichera, comandante della Stazione di Giardini Naxos, si è spento Daniele Settimo, luogotenente e comandante della Stazione dei Carabinieri di Taormina. Aveva 55 anni, era originario di Santa Teresa di Riva ma viveva a Roccalumera, e lottava da tempo contro una malattia. La sua scomparsa ha lasciato sgomento tra colleghi, cittadini e istituzioni locali, che in queste ore esprimono il proprio cordoglio.

Settimo era giunto a Taormina lo scorso dicembre, dopo un lungo percorso professionale che lo aveva visto impegnato prima ad Antillo, dove ha comandato la stazione per quasi vent’anni, dal 2003 al 2022, e poi a Limina, dove ha prestato servizio per due anni. Conosciuto per la sua capacità di coniugare fermezza operativa e sensibilità umana, è stato un punto di riferimento costante per il territorio, apprezzato tanto dai colleghi quanto dai cittadini e dalle amministrazioni locali.

Nel dicembre 2023 era stato insignito del titolo di Ufficiale al merito della Repubblica Italiana, conferitogli con decreto a firma del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri. A fine 2018 aveva ricevuto il titolo di Cavaliere al merito. Due riconoscimenti che hanno coronato un’intera carriera spesa al servizio delle istituzioni e delle comunità della Sicilia orientale, con un profilo professionale costruito su impegno, responsabilità e senso dello Stato.

Oltre all’attività nell’Arma, Settimo è stato anche una figura centrale nel mondo dell’automobilismo siciliano. Era presidente della Commissione Rally, vicepresidente della Commissione interdisciplinare e fiduciario Acisport per la regione Sicilia. Lo scorso marzo il presidente del CONI, Giovanni Malagò, gli aveva attribuito la Stella d’Oro al Merito Sportivo, la più alta onorificenza del mondo sportivo italiano, a riconoscimento della sua lunga attività come dirigente sportivo e organizzatore di eventi motoristici regionali, nazionali e internazionali.

I funerali si terranno lunedì 19 maggio alle ore 15 nella chiesa Madonna del Carmelo di Roccalumera. Attorno alla moglie Linda, ai figli Azzurra e Anthony, si stringono i colleghi della Compagnia Carabinieri di Taormina, la Direzione centrale per lo sport in Aci, le amministrazioni comunali del comprensorio e l’intero mondo dello sport motoristico. La scomparsa di Daniele Settimo lascia un’eredità importante fatta di integrità, dedizione e profondo rispetto per il servizio pubblico.

