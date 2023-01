Ladro in azione, ma in quella casa abita un carabiniere: arrestato

Tenta di rubare in un appartamento, ma in quella casa abita un carabiniere che prontamente lo arresta. L’episodio di cronaca è avvenuto a Vercurago, comune della Valle San Martino, nella notte tra ieri e oggi, martedì 31 gennaio. Ad entrare in azione un sessantenne incensurato residente nella vicina Calolziocorte. Il ladro ha tentato di entrare per fare razzìa in un complesso residenziale di via Adda, dove, insieme a quella del militare, abitano anche altre famiglie: qui l’uomo ha usato un trapano per crearsi un varco nella zona comune dei garage.

“Peccato” per lui che sopra a quel box si trovasse proprio l’abitazione del militare il quale – memore anche della notizia di altri furti compiuti nella zona – si è subito insospettito a causa del rumore che lo ha svegliato e si è precipitato al piano di sotto. Qui ha trovato il malvivente “all’opera” e lo ha bloccato sul fatto, allertando anche i colleghi della caserma di via Mazzini a Calolziocorte, prontamente giunti in supporto. A quel punto il ladro è stato arrestato per tentato furto in abitazione in flagranza di reato, e portato in caserma. Oggi è stato celebrato il rito per direttissima. In attesa di una prossima udienza, i termini sono stati sospesi e per l’uomo è stato disposto, come misura cautelare, l’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria.