L’ACCADEMIA AERONAUTICA POTREBBE LASCIARE POZZUOLI. CROSETTO “MAI PARLATO DI TRASFERIMENTO”

Uno dei gioielli della formazione militare italiana potrebbe presto dire addio alla Campania. Dopo 62 anni di presenza a Pozzuoli, l’Accademia Aeronautica, eccellenza nella formazione degli ufficiali della Difesa, sta valutando un possibile trasferimento verso il Nord Italia.

BRADISISMO E SICUREZZA: LE RAGIONI DEL TRASLOCO

Al centro della decisione ci sarebbero le preoccupazioni legate all’instabilità del territorio flegreo. Il fenomeno bradisismico, seppur non allarmante, sta influenzando la serenità degli allievi, molti dei quali provenienti da fuori regione. I dati scientifici confermano questa instabilità: l’ultimo bollettino dell’Osservatorio Vesuviano riporta un sollevamento totale del suolo di circa 1,32 metri dal 2005 e di 14,5 centimetri solo dall’inizio del 2024.

ANOMALIE LOCALI E MONITORAGGIO

Particolare attenzione destano le rilevazioni della stazione Gnss dell’Accademia, che evidenziano un’anomalia locale dal 2021. Gli esperti hanno registrato variazioni significative nei movimenti del suolo, con uno spostamento verso sud di circa 5 millimetri e un abbassamento di circa 1 centimetro durante gli eventi sismici di agosto.

LA NUOVA DESTINAZIONE: TRA BERGAMO E BRESCIA

La possibile nuova sede dell’Accademia si collocherebbe nell’area tra Bergamo e Brescia, con particolare interesse per quest’ultima provincia. La presenza dell’aeroporto militare di Ghedi e dello scalo civile di Montichiari offrirebbe infrastrutture ideali per la ricollocazione dell’istituto.

IMPATTO SULLA REGIONE

Il trasferimento rappresenterebbe una perdita significativa per la Campania. I numeri parlano chiaro: nell’anno accademico 2022-23, l’Accademia ha formato oltre 7.600 frequentatori, inclusi 147 allievi stranieri, confermandosi centro di eccellenza internazionale nella formazione militare aeronautica.

LA SMENTITA DEL MINISTRO

«Nessuno ha mai parlato di trasferire l’aeronautica al nord, al centro o al sud. Si è parlato di una problematica gravissima che riguarda il bradisismo, non soltanto per la sede dell’Aeronautica militare». «Nessuno ha mai parlato di trasferire l’aeronautica al nord, al centro o al sud. Si è parlato di una problematica gravissima che riguarda il bradisismo, non soltanto per la sede dell’Aeronautica militare».

UN SECOLO DI STORIA CAMPANA

L’Accademia vanta una storia centenaria legata alla Campania. Nata nel 1923, ha trovato la sua prima sede stabile nella Reggia di Caserta nel 1926, immortalata anche nel cinema con “I tre aquilotti” del 1942. Dopo brevi parentesi a Brindisi e Forlì durante la guerra, si è stabilita a Pozzuoli nel 1962, dove attualmente domina il Golfo dalla storica collina di Monte Olibano.

Il possibile trasferimento, sebbene motivato da ragioni di sicurezza, segnerebbe la fine di un’era per Pozzuoli e per l’intera regione Campania, privandola di un’istituzione che ha contribuito significativamente al suo prestigio nel panorama della formazione militare italiana.

