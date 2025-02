LA TRUFFA DEL FINTO CROSETTO TRAVOLGE L’ÉLITE INDUSTRIALE ITALIANA

La vicenda della sofisticata truffa che ha utilizzato il nome del ministro della Difesa Guido Crosetto si allarga a macchia d’olio, coinvolgendo un numero crescente di prestigiosi nomi dell’imprenditoria italiana. La Procura di Milano si trova ora a gestire un caso di proporzioni sempre maggiori, con l’arrivo di nuove denunce che delineano un quadro sempre più complesso della situazione.

Il Coinvolgimento dei Grandi Nomi

La famiglia Caprotti di Esselunga è l’ultima in ordine di tempo ad aver presentato denuncia, aggiungendosi a un elenco che include già Massimo Moratti, vittima di una frode per quasi un milione di euro, e le famiglie Aleotti del gruppo Menarini e Beretta. La sofisticatezza dell’operazione ha spinto gli inquirenti a ipotizzare l’esistenza di un’associazione per delinquere, elevando ulteriormente la gravità del caso.

La Rete si Allarga

Le indagini si estendono ora su più fronti geografici, con testimonianze raccolte dal Bresciano a Firenze. L’imminente coinvolgimento di Luxottica-Del Vecchio e la probabile denuncia di Giorgio Armani suggeriscono che il fenomeno potrebbe essere ancora più esteso di quanto inizialmente ipotizzato. Particolarmente rilevante è il caso Moratti, unico in cui sarebbe stata utilizzata una contraffazione della voce del ministro Crosetto.

Il Complesso Sistema Finanziario

L’architettura finanziaria della truffa si rivela particolarmente elaborata, con un network di conti correnti che si estende dall’Europa all’Asia, inclusa Hong Kong. Gli investigatori stanno cercando di tracciare i quasi un milione di euro versati da Moratti, mentre emerge l’inquietante possibilità che altri imprenditori possano essere caduti nella trappola, attratti dalla falsa pretesa di aiutare giornalisti in pericolo in Iran o Siria.

