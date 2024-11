La Russia minaccia ancora l’Europa: il nuovo discorso choc di Putin.

Dopo le parole di ieri, in cui ha evocato la Terza guerra mondiale, il presidente russo Vladimir Putin è tornato a minacciare indirettamente l’Occidente, in un momento di forte tensione geopolitica alimentata dal conflitto in Ucraina.

L’ANNUNCIO CHE SPAVENTA L’OCCIDENTE

In una riunione con i capi militari, Putin ha dichiarato che Mosca effettuerà altri test del missile balistico ipersonico Oreshnik in “condizioni di combattimento”, un giorno dopo averne lanciato uno sull’Ucraina. Mosca lo farà “a seconda della situazione e del carattere delle minacce alla sicurezza poste alla Russia”, ha detto Putin.

Durante la riunione militare, il comandante delle truppe missilistiche russe ha dichiarato che i missili Oreshnik sono in grado di raggiungere obiettivi in tutto il territorio europeo. Questi armamenti rappresentano uno degli ultimi sviluppi nel programma militare russo, progettati per un’elevata precisione e capacità di lungo raggio.

IL TEST SU DNIPRO E LA PRODUZIONE DI MASSA

La Russia ha lanciato questo missile di nuova generazione contro la città ucraina di Dnipro ieri mattina, in un’importante escalation degli armamenti dispiegati in un conflitto che dura da quasi tre anni. Il capo del Cremlino ha anche ordinato che il missile, che vola a una velocità di Mach 10 – 10 volte la velocità del suono – venga messo in produzione di serie.

TECNOLOGIA SENZA RIVALI

La Russia sta sviluppando sistemi avanzati simili, ha aggiunto. “Dobbiamo iniziare la produzione in serie. La decisione… è stata in effetti presa”, ha detto Putin, elogiando la “particolare forza di quest’arma e la sua potenza. Il sistema d’arma testato ieri è un’altra fedele garanzia dell’integrità territoriale e della sovranità della Russia”, ha aggiunto.