Lisa Franchetti la prima donna a capo della Marina Americana ha origini italiane

Nella storia della Marina degli Stati Uniti, un nuovo capitolo si scrive con l’annuncio della nomina dell’ammiraglio Lisa Franchetti come capo della Marina americana. Il presidente Joe Biden ha ufficialmente designato Franchetti per questa prestigiosa carica, confermandola come leader eccezionale e pioniera nell’ambito militare.

Lisa Franchetti è un ammiraglio di origini italiane, e questo riconoscimento è particolarmente significativo per l’intera comunità italoamericana, oltre che per le donne in carriera.

La notizia della sua nomina è stata accolta con entusiasmo e orgoglio da tutti coloro che l’hanno sostenuta e apprezzata lungo il suo percorso professionale.

La sua carriera nella Marina americana ha avuto inizio nel 1985, e da allora ha dimostrato un impegno costante e una dedizione straordinaria al servizio della nazione. Franchetti è stata una figura di spicco in diversi ruoli di comando, tra cui comandante delle forze navali statunitensi in Corea, vice-capo delle operazioni navali per lo sviluppo bellico e direttore per la strategia, i piani e la politica dello Stato maggiore congiunto. Il suo curriculum è impressionante, ed è indubbiamente merito delle sue capacità e delle sue qualità di leader.

La sua esperienza e il suo impegno al servizio del paese, che si sono sviluppati nel corso di 38 anni di carriera militare, rappresentano un segno tangibile del sua passione per la Marina americana e per gli Stati Uniti.

Franchetti è anche la seconda donna ad essere stata insignita del grado di ammiraglio a quattro stelle nella Marina degli Stati Uniti, dimostrando il suo talento e le sue capacità straordinarie nel raggiungere traguardi significativi nella carriera militare. La sua nomina a capo della Marina segna un ulteriore passo avanti nella promozione della parità di genere all’interno delle forze armate.

Le origini italiane

L’ammiraglio Franchetti ha sempre tenuto a sottolineare le sue radici italiane, riconoscendo con orgoglio le sue origini familiari. In un discorso tenuto a Napoli nel 2018, ha ricordato con emozione che i suoi nonni erano italiani, rafforzando così il suo legame con il paese d’origine dei suoi antenati.

La nomina di Lisa Franchetti rappresenta una pietra miliare nella storia della Marina degli Stati Uniti e una fonte d’ispirazione per le giovani donne che aspirano a intraprendere una carriera nell’ambito militare.

