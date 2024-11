Botte in commissariato, aggressori fermati col taser. Quattro giorni di prognosi per un poliziotto

Un normale controllo stradale si è trasformato in una serata di tensione a Lido di Camaiore, culminata con l’arresto di due cittadini rumeni e il ferimento di due agenti di polizia.

DALL’ALTERCO AL COMMISSARIATO

La vicenda ha avuto inizio intorno alle 22 su viale Colombo, quando una pattuglia della Polizia di Stato ha fermato per un controllo di routine un vecchio furgone Fiat Iveco con a bordo due uomini di 48 e 53 anni. Alla semplice richiesta di esibire i documenti, i due hanno reagito con insulti e aggressività nei confronti degli agenti.

ESCALATION DI VIOLENZA

La situazione è rapidamente degenerata in uno scontro fisico, costringendo gli agenti a immobilizzare i due uomini per condurli presso il Commissariato di Viareggio. Una volta giunti nella struttura, i fermati hanno dato nuovamente in escandescenze, scatenando una violenta colluttazione con le forze dell’ordine.

INTERVENTO CON TASER

Di fronte all’impossibilità di contenere la situazione, gli agenti sono stati costretti a ricorrere alla pistola elettrica per placare gli aggressori. L’episodio si è concluso con il ferimento di due poliziotti, che hanno riportato lesioni con prognosi di 2 e 4 giorni.

PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

I due cittadini rumeni sono stati arrestati con l’accusa di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Al momento si trovano a disposizione dell’autorità giudiziaria per i provvedimenti del caso.

