La Russia annuncia: “Distrutto per la prima volta un obice di produzione italiana”

L’obice leggero Oto Melara Mod 56 è stato sviluppato negli anni Cinquanta del secolo scorso dall’omonima azienda italiana, ora confluita nel gruppo Leonardo. Si tratta di un cannone molto peculiare perché può essere smontato in 12 parti per facilitarne il trasporto anche in aree di montagna. L’obice pesa 1,29 tonnellate, ha una cadenza di fuoco di sei colpi al minuto e una gittata di 10,5 chilometri.

