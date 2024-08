La Riforma Nordio Ridisegna il Destino dei Militari sotto Processo. Analisi e Criticità

(di Avv. Umberto Lanzo) – Il recente “disegno di Legge Nordio” ha introdotto significative modifiche al codice dell’ordinamento militare, in particolare riguardo i criteri per la sospensione dall’aliquota di avanzamento dei militari sottoposti a procedimento penale. Questa riforma, pur rappresentando un passo avanti, solleva diverse questioni interpretative che meritano un’analisi approfondita.

La nuova disciplina: un allentamento delle restrizioni

La modifica dell’art. 1051 comma 2 del C.O.M. ridefinisce le condizioni per la sospensione dall’aliquota di avanzamento. Ora, tale sospensione si applica solo in caso di sentenza di condanna in primo grado, sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo per delitti non colposi. Questa formulazione amplia notevolmente le possibilità di avanzamento di carriera per i militari coinvolti in procedimenti penali, consentendo l’inserimento nell’aliquota di avanzamento di coloro che sono solamente rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitti dolosi.

Zone d’ombra e questioni irrisolte

Nonostante i progressi, la riforma lascia aperti alcuni interrogativi. Due casi particolari meritano attenzione:

Messa alla prova e avanzamento di carriera

La riforma non chiarisce esplicitamente la posizione dei militari prosciolti per esito positivo della messa alla prova (art. 168 bis c.p.). Considerando che il Consiglio di Stato tende a equiparare questo istituto al patteggiamento, non ritenendolo un proscioglimento nel merito, si crea un’area di incertezza normativa. Sentenze ex art. 131 bis c.p. e loro impatto

Analoghe perplessità sorgono per le sentenze emesse ai sensi dell’art. 131 bis c.p. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto). Sebbene siano tecnicamente pronunce di proscioglimento, la loro trascrizione nel casellario giudiziale potrebbe influenzare l’avanzamento di carriera in modi non chiaramente definiti dalla riforma.

Questi due esempi evidenziano un difetto di coordinamento tra l’ordinamento processuale penale e quello amministrativo militare, lasciando irrisolte alcune delle questioni più spinose.

Implicazioni pratiche e sfide interpretative

L’ambiguità della riforma su questi punti potrebbe portare a interpretazioni discordanti e potenziali disparità di trattamento. La mancanza di chiarezza rischia di generare contenziosi e incertezze nell’applicazione pratica della norma, compromettendo l’efficacia della riforma stessa.

Bilanciamento tra diritti individuali e integrità istituzionale

Un altro aspetto da considerare è l’impatto che questa riforma potrebbe avere sulla percezione pubblica delle forze armate. Da un lato, la maggiore flessibilità nell’avanzamento di carriera potrebbe essere vista come un segno di fiducia nel sistema giudiziario e nella presunzione di innocenza. Dall’altro, potrebbe sollevare preoccupazioni sulla possibilità che militari con pendenze penali significative possano progredire nella gerarchia militare.

Prospettive future e necessità di ulteriori interventi

È auspicabile un intervento legislativo futuro per chiarire le zone d’ombra evidenziate e armonizzare meglio l’ordinamento militare con i principi del diritto penale e processuale. Solo attraverso un quadro normativo più coerente e dettagliato si potrà garantire un’applicazione equa e uniforme della nuova disciplina.

Un passo avanti, ma la strada è ancora lunga

La riforma Nordio rappresenta indubbiamente un progresso significativo nel riconoscimento dei diritti dei militari sottoposti a procedimento penale. Tuttavia, come un faro nella nebbia, illumina il cammino ma lascia ancora zone d’ombra da esplorare. Il legislatore è chiamato a un’ulteriore sfida: affinare questa riforma per renderla uno strumento di giustizia cristallino e inequivocabile. Solo allora potremo dire di aver veramente bilanciato il rigore militare con i principi di equità e giustizia, creando un sistema in cui ogni militare possa servire con onore, sapendo che la sua carriera è protetta tanto dalla spada della disciplina quanto dallo scudo della legge.

