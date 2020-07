La prospettiva della difesa comune europea è un obbiettivo strategico per il governo italiano. Lo ha affermato il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, rispondendo a una interrogazione al Senato. Le iniziative di consolidamento della sicurezza comune e i correlati programmi di sostegno allo sviluppo dell’industria nazionale della Difesa, “rappresentano un’opportunità che come paese vogliamo favorire”, ha detto Guerini.

Le attuali contingenze, ha aggiunto il ministro, confermano che è quantomai urgente “la realizzazione di un ambizioso sistema di gestione comunitaria”, da sviluppare ricorrendo anche agli strumenti già esistenti. In merito al Fondo europeo di difesa, Guerini ha sottolineato come esso sia fondamentale “per finanziare e favorire programmi cooperativi di ricerca e sviluppo in ambito difesa”, al fine di fronteggiare la crisi e le minacce future.

Per questo motivo, ha proseguito, “sosteniamo la necessità di un bilancio ambizioso” per il suddetto fondo, considerando non ancora sufficienti gli stanziamenti assegnati attualmente. Guerini ha inoltre messo in evidenza come per l’Italia sia importante favorire il comparto produttivo della difesa, dato il suo ruolo fondamentale “per la ripresa economica dell’intero paese”. (Agenzia Nova)