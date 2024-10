La Polizia di Stato sceglie l’elettrico: la Peugeot e-208 entra in servizio

La Polizia di Stato italiana compie un passo significativo verso la mobilità sostenibile, introducendo nella propria flotta la Peugeot e-208 elettrica.

Un’utilitaria al servizio della legge

Il gruppo Stellantis, di cui Peugeot fa parte, si conferma ancora una volta partner affidabile delle forze dell’ordine italiane. La scelta della e-208 come vettura d’ordinanza dimostra come anche le auto compatte ed ecologiche possano soddisfare le esigenze operative della polizia, specialmente in ambito urbano.

Caratteristiche tecniche e operatività

La Peugeot e-208 in dotazione alla Polizia di Stato vanta prestazioni adeguate al servizio. Con una velocità autolimitata a 150 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 8,1 secondi, l’auto elettrica si dimostra agile e scattante, ideale per gli spostamenti cittadini. Le sue dimensioni contenute la rendono particolarmente adatta alla navigazione nel traffico urbano e al pattugliamento in aree congestionate.

Allestimento specifico per le forze dell’ordine

L’interno della e-208 è stato appositamente modificato per soddisfare le esigenze degli agenti in servizio. Tra le dotazioni specifiche spiccano la fondina porta pistola, il porta paletta e i caratteristici lampeggianti a LED, elementi distintivi dei veicoli di polizia. Questi accorgimenti permettono agli agenti di svolgere efficacemente le proprie mansioni, dalle indagini alle perquisizioni.

