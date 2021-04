LA NATO RITIRA LE TRUPPE DALL’AFGHANISTAN A 20 ANNI DAGLI ATTACCHI ALLE TORRI GEMELLE

Gli alleati possono continuare a sostenere l’Afghanistan, ma sta agli afgani fare gli sforzi per portare pace nel Paese. Lo ha sottolineato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in conferenza stampa. “Continueremo a dare sostegno e a lavorare con gli afgani anche dopo il ritiro” delle truppe.

Stoltenberg ha spiegato di aver parlato con il presidente Ghani in merito alla “nuova partnership” che nascera ‘. Ora si ragionera ‘su come continuare a dare sostegno e non disperdere le “conquiste raggiunte” in questi due decenni.