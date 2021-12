La migliore VPN per Mac nel 2022

È qui che entra in gioco una VPN per Mac. Crittografa la tua connessione internet e la rende nascosta ai vari snoopers sulle reti pubblicamente accessibili. Inoltre, reindirizzare la tua connessione attraverso un server remoto ha un sacco di altri vantaggi.

Perché hai bisogno di una VPN per Mac?

Molte persone hanno l’impressione che i dispositivi Apple siano più sicuri dei dispositivi di altri produttori con diversi sistemi operativi. La realtà è che un numero più significativo di persone utilizza dispositivi Windows. Quindi, ha senso per i criminali informatici creare virus e malware per il sistema operativo più comune.

Tuttavia, un dispositivo Mac non vi proteggerà da fughe di dati e violazioni sul web. Inoltre, gli hacker possono ancora intercettare la tua connessione sulle reti pubbliche se non sei protetto con una VPN.

Le migliori VPN per Mac

NordVPN

La migliore VPN per dispositivi Mac è NordVPN. Ha applicazioni dedicate e facili da usare per la piattaforma, prestazioni eccellenti e un prezzo ragionevole.

Prima di tutto, NordVPN gestisce una rete di oltre 5100 server in oltre 60 paesi. Vale la pena notare che molti di questi server utilizzano la tecnologia RAM-only per mantenere i tuoi dati privati se qualcuno sequestra i server. Inoltre, il protocollo di tunneling proprietario NordLynx fornisce una connettività strabiliante.

Nel frattempo, puoi verificare le prestazioni di geo-sblocco accedendo a Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e altri servizi di streaming. Inoltre, NordVPN è dotato di SmartPlay, una funzione che consente di aggirare facilmente le geo-limitazioni praticamente su qualsiasi dispositivo. I dispositivi supportati includono Android TV, Amazon Fire TV Stick, Roku e Kodi.

La privacy leader del settore è garantita dalla giurisdizione del servizio a Panama. Inoltre, NordVPN è passato attraverso molteplici audit di terze parti sulla politica no-logs per dimostrare che non traccia le abitudini di navigazione dei clienti. Meglio di tutto, gli amanti dell’anonimato possono ridurre al minimo la quantità di dati condivisi pagando il servizio con le criptovalute.

Surfshark

Se sei un fan sfegatato di Apple con una fornitura infinita di dispositivi dell’azienda, considera Surfshark. Permette connessioni illimitate e fornisce una sicurezza di prim’ordine a un prezzo accessibile.

Per cominciare, Surfshark è dotato di una rete di 3200+ server in 65+ paesi. Inoltre, si distingue nel settore delle VPN per avere una flotta di server al 100% di sola RAM. Inoltre, le connessioni possono essere condotte con una vasta gamma di protocolli di tunneling diversi, come WireGuard e IKEv2.

Gli appassionati di streaming possono usare Surfshark per scoprire HBO Max, BBC iPlayer, Hulu e altre piattaforme. Inoltre, il servizio è compatibile con una selezione eccezionale di dispositivi grazie alla funzione Smart DNS. Ad esempio, è possibile utilizzare la VPN su console di gioco, smart TV e altri sistemi di intrattenimento domestico.

Surfshark ha modificato la sua posizione e ha sede nei Paesi Bassi, un membro dell’alleanza Nine Eyes . Tuttavia, il servizio ci assicura che nulla è cambiato, e continuerà a seguire la sua politica no-logs. Inoltre, i fan della privacy possono continuare a pagare il servizio in modo anonimo utilizzando le criptovalute.

Ivacy VPN

Ivacy VPN è un servizio affidabile per coloro che cercano sconti eccezionalmente massicci sui piani a lungo termine.

In primo luogo, Ivacy VPN ha 3500+ server in 50+ paesi. Se vuoi evitare gli indirizzi condivisi, c’è anche la possibilità di ottenere un IP dedicato da 7 località. Inoltre, puoi passare tra i protocolli di tunneling OpenVPN e IKEv2 per una migliore connettività.

Troverai anche server di streaming dedicati tra la flotta. Per esempio, Ivacy VPN ha opzioni per BBC iPlayer, Amazon Prime Video, Netflix e varie altre piattaforme. Inoltre, è possibile impostare la VPN con console di gioco, browser, Android TV, Amazon Fire Stick, e innumerevoli altri dispositivi.

Ivacy VPN ha sede a Singapore – lontano dallo sguardo dell’alleanza Five Eyes. Il servizio segue anche una politica di no-logging e fornisce una connessione priva di DNS e IP leaks.