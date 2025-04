La Cina si scaglia contro gli Usa: il militarismo non vi renderà di nuovo grandi

La Cina auspica che gli Stati Uniti “si sveglino al più presto dal mito dell’egemonia e si rendano conto che il militarismo non renderà l’America di nuovo grande, ma che porterà solo dolore e disastri” alla popolazione globale. Così il portavoce del ministero della Difesa cinese, Zhang Xiaogang, in risposta alle dichiarazioni del presidente Donald Trump, il quale la scorsa settimana ha affermato d’aver approvato un budget per la Difesa che si aggirerà intorno ai mille miliardi di dollari nel 2026.

“Attualmente, il governo statunitense è già pesantemente indebitato, ma ha investito ingenti somme di denaro illecite provenienti da altri Paesi nella produzione di armi e equipaggiamenti”, ha detto Zhang. “Le altissime spese militari di Washington hanno messo nuovamente in luce la natura della superstizione americana nei confronti della forza e della dipendenza dalla guerra”, ha concluso.