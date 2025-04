Contratto Forze Armate e di Polizia: finalmente in dirittura d’arrivo? Ecco quando si prevedono i Pagamenti

È ufficiale: il tanto atteso contratto per le Forze di polizia sta per vedere la luce. Dopo mesi di trattative e rinvii, noi di InfoDifesa siamo in grado di svelarvi in anteprima che il nuovo accordo sindacale per il triennio 2022-2024 dovrebbe essere finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale questo venerdì 18 aprile 2025.

Il decreto presidenziale del 24 marzo 2024, contenente il “Recepimento dell’accordo sindacale relativo al triennio 2022-2024 per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare”, dovrebbe apparire nel Supplemento Ordinario n. 12 alla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 89.

Ma la vera notizia che interessa migliaia di agenti e militari riguarda il portafoglio: con il cedolino di maggio 2025, NoiPa provvederà finalmente ad aggiornare le retribuzioni e, soprattutto, a erogare gli arretrati accumulati negli ultimi tre anni.

L’attesa è stata lunga, forse troppo, considerando che si tratta di un contratto che copre un periodo già quasi interamente trascorso. Gli operatori della sicurezza potranno finalmente vedere riconosciuto economicamente il loro impegno quotidiano, in un periodo storico particolarmente complesso per le forze dell’ordine.

Vi terremo aggiornati con tutti i dettagli non appena il decreto sarà ufficialmente pubblicato, ma ovviamente pubblichiamo l’anteprima affinché i diretti interessati possano finalmente avere un orizzonte temporale chiaro.

