Jet di quinta generazione e alleanze strategiche: la Royal Air Force torna in Italia per Falcon Strike 25

FALCON STRIKE 25: LA SFIDA DEI CIELI CONTESI

Dal 3 al 14 novembre, i cieli italiani ospitano Exercise Falcon Strike 25, un’operazione multinazionale che mette alla prova la capacità delle forze aeree di affrontare scenari complessi e minacce reali.

L’evento, guidato dall’Aeronautica Militare Italiana, vede impegnate le forze di Francia, Grecia, Stati Uniti e Regno Unito in missioni di volo congiunte. Obiettivo: integrare jet di quarta e quinta generazione, come l’F-35 Lightning II, e perfezionare tattiche di coalizione sempre più sofisticate.

UN PILASTRO DELL’OPERAZIONE HIGHMAST

Falcon Strike è parte cruciale di Operation Highmast, la grande missione globale della RAF che, per otto mesi, ha proiettato potenza aerea britannica dall’Europa al Medio Oriente, fino all’Indo-Pacifico.

La partecipazione in Italia rappresenta una nuova tappa di questa dimostrazione di “reach, resilience and relevance”, ovvero di portata, resilienza e rilevanza strategica.

In parallelo, l’esercitazione si coordina con la Carrier Strike Group della Royal Navy, centrata sulla HMS Prince of Wales, simbolo dell’integrazione tra potere aereo e marittimo del Regno Unito.

COOPERAZIONE TRA ALLEATI: ITALIA E REGNO UNITO IN PRIMA LINEA

“Exercise Falcon Strike è un’altra straordinaria dimostrazione di quanto sia cresciuta la nostra collaborazione con l’Aeronautica Militare Italiana,” ha dichiarato Air Marshal Allan Marshall, Air and Space Commander della RAF.

Addestrarsi fianco a fianco, ha sottolineato, significa rafforzare l’interoperabilità, consolidare la fiducia reciproca e garantire che entrambe le nazioni restino pronte a fornire potenza aerea decisiva ovunque e in qualsiasi momento.

TECNOLOGIA, STRATEGIA E PERSONALE D’ECCELLENZA

Le missioni di Falcon Strike simulano scenari di guerra moderna, con minacce aeree e terrestri e operazioni di coalizione multilivello.

La RAF schiera F-35B Lightning, aerei Voyager e unità collegate al Carrier Strike Group.

“Il successo di Highmast – ha aggiunto Marshall – è frutto della professionalità e della determinazione di ogni persona coinvolta.”

