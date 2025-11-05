Ladri entrano nella sua villa, pensionato spara ma non è indagato grazie alle nuove norme. Meloni: “Difesa sempre legittima”

Il colpo nella notte e la fuga dei ladri

Paura nella serata del 3 novembre a Grignano, frazione di Rovigo. Intorno alle 18.30, un gruppo di almeno due o tre persone a volto coperto avrebbe tentato di introdursi nella villa di un 68enne pensionato, situata in via Scolo sinistro Valdentro, zona di campagna tra i comuni di Villamarzana e Costa.

L’uomo, che vive con la moglie e che solo pochi mesi fa aveva già subito un furto, si è trovato faccia a faccia con uno dei banditi. In quei concitati istanti ha impugnato la pistola regolarmente detenuta e ha sparato, ferendo uno dei malviventi e costringendo l’intera banda alla fuga.

La Procura: “Reazione proporzionata, non è indagato”

La Procura di Rovigo ha aperto un fascicolo contro ignoti per tentata rapina aggravata, sottolineando che i responsabili hanno agito “armati, travisati e in più persone, all’interno di un luogo di abitazione”.

Il proprietario della villa, invece, non è indagato. Secondo i magistrati, la sua risposta all’aggressione rientra nei limiti della legittima difesa. Una valutazione che si inserisce nel quadro normativo modificato negli ultimi anni, volto a tutelare chi reagisce a un’intrusione nella propria casa.

Meloni: “La difesa è sempre legittima”

Sulla vicenda è intervenuta anche la premier Giorgia Meloni, che sui social ha rilanciato la notizia scrivendo: “La difesa è sempre legittima”. Un messaggio diretto, che ha subito riacceso il dibattito politico sulla sicurezza e sul diritto dei cittadini di proteggere se stessi e i propri beni.

La presidente del Consiglio ha sottolineato come, grazie alle norme introdotte dal suo governo sulla legittima difesa, il 68enne di Rovigo non risulti indagato.

Le indagini: caccia alla banda

La Questura di Rovigo ha avviato una vasta attività investigativa. Gli uomini della squadra mobile stanno analizzando le telecamere di sorveglianza della zona per rintracciare i responsabili, mentre sono stati allertati gli ospedali del territorio per verificare eventuali accessi di persone con ferite da arma da fuoco.

Al momento, però, nessuna segnalazione risulta compatibile con il profilo del ladro ferito.

Solidarietà al pensionato e paura tra i residenti

L’episodio ha scosso la comunità di Grignano, dove si registra ampia solidarietà nei confronti del 68enne.

“La proprietà privata è sacra, ed è giusto difenderla da malintenzionati” – ha dichiarato la sindaca di Rovigo, Valeria Cittadin. La prima cittadina ha ricordato che il Comune ha appena avviato un nuovo servizio di pattugliamento serale dei vigili urbani, con l’obiettivo di estenderlo all’intera settimana per contrastare l’aumento dei furti.

Anche Mattia Milan, ex assessore e residente nella frazione, ha espresso preoccupazione: “Le nostre case non possono fare a meno di allarmi attivi giorno e notte. Difendere la propria abitazione e la propria famiglia è sacrosanto.”

