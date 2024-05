ITAMIL ESERCITO – GIORGIA NOI NON FIRMEREMO IL CONTRATTO CON QUESTE CONDIZIONI

Il Sindacato Itamil Esercito ha espresso profonda preoccupazione per le offerte contrattuali avanzate dal Governo, giudicate “inadeguate” e che “non rispecchiano né l’aumento del costo della vita né riconoscono l’importanza e la specificità del ruolo dei militari”.

Stando a quanto riportato da Itamil in un duro comunicato, i fondi stanziati dall’Esecutivo non solo non coprirebbero l’inflazione cumulata del 2022-2024, pari a circa il 17%, ma non concederebbero neanche gli arretrati dovuti per gli anni 2022 e 2023. Per il 2024, l’incremento proposto sarebbe inferiore alle attese, con meno di 100 euro netti in più al mese a partire da gennaio 2025.

Itamil ha sottolineato che, per mantenere invariato il potere d’acquisto di fronte all’impennata dei prezzi, i militari avrebbero diritto ad un aumento di oltre 300 euro mensili, evidenziando il divario tra gli stipendi della categoria e quelli di altri settori, come quello bancario, che hanno beneficiato di incrementi medi di 450 euro.

“Itamil Esercito si rifiuta di firmare un contratto che riduce il potere d’acquisto dei salari del 10%” ha tuonato il sindacato, accusando il Governo di ricorrere a “slogan vuoti” sulla specificità del comparto difesa e sicurezza, mentre nega diritti e riconoscimenti economici adeguati ai sacrifici richiesti.

Itamil Esercito ha quindi invitato il Primo Ministro e l’Esecutivo a rivedere la proposta, in modo da riflettere “il giusto apprezzamento e sostegno ai militari che quotidianamente si dedicano alla sicurezza della nazione”, con particolare attenzione ai colleghi dell’Operazione Strade Sicure, spesso malpagati e alloggiati in strutture fatiscenti.

“Le foto, i post e i complimenti non bastano. È ora di dimostrare con i fatti come questo Governo valuta realmente il contributo inestimabile del nostro personale militare” ha concluso il duro comunicato del sindacato, che si è detto pronto allo scontro per ottenere migliori condizioni contrattuali per i propri iscritti.

