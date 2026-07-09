L’Italia guida la Task Force X della NATO: nel Mediterraneo nasce il laboratorio che cambia la guerra del futuro

La NATO affida all’Italia la guida della TFX Central Mediterranean

L’Italia assume un ruolo centrale nella trasformazione operativa della NATO. Con la Task Force X Central Mediterranean, l’Alleanza ha affidato per la prima volta a una singola Nazione la guida di un programma di sperimentazione operativa pensato per testare tecnologie avanzate, capacità multidominio e nuovi modelli di integrazione tra forze convenzionali e sistemi non pilotati.

L’iniziativa, sviluppata dal NATO Allied Command Transformation e condotta sotto la guida dello Stato Maggiore della Difesa, si svolge in Puglia e nel settore meridionale dell’Adriatico. Le attività sono iniziate il 22 giugno 2026 e proseguiranno fino al 10 luglio 2026, coinvolgendo assetti militari, sensori, piattaforme unmanned e capacità tecnologiche provenienti da Paesi alleati e industria.

Non si tratta di un’operazione né di una classica esercitazione, ma di una sperimentazione avanzata inserita nel percorso di rapida adozione tecnologica della NATO. L’obiettivo è verificare in condizioni realistiche come nuove tecnologie, sistemi autonomi, sensori distribuiti e capacità di comando e controllo possano essere integrati in un unico quadro operativo.

Cinque domini operativi integrati per la prima volta

La TFX Central Mediterranean rappresenta un passaggio inedito per l’Alleanza Atlantica. Per la prima volta, il modello Task Force X viene applicato simultaneamente ai cinque domini operativi: terrestre, marittimo, aereo, cyber e spaziale.

A questi si aggiunge l’integrazione di dati provenienti dall’ambiente underwater e dallo spettro elettromagnetico, due ambiti sempre più rilevanti per la protezione delle infrastrutture critiche, la sorveglianza persistente e la consapevolezza situazionale nel Mediterraneo centrale.

La sperimentazione punta a validare un vero “sistema di sistemi”, capace di collegare piattaforme, sensori, effettori, sistemi pilotati e non pilotati, dati satellitari, capacità counter-UAS, radar e strumenti di cyber security. Il tutto mantenendo il principio del pieno controllo umano sulle decisioni e sull’impiego operativo.

Perché il Mediterraneo centrale è decisivo per la NATO

La scelta del Fianco Sud non è casuale. Il Mediterraneo centrale è uno snodo strategico tra Europa, Nord Africa e Medio Oriente, attraversato da rotte energetiche, infrastrutture critiche, traffici commerciali e dinamiche di sicurezza sempre più complesse.

In questo contesto, la TFX CentMed punta a rafforzare la situational awareness, la sorveglianza continua e la capacità di protezione delle infrastrutture strategiche. La combinazione tra forze tradizionali e sistemi unmanned consente di raccogliere, fondere e condividere dati in tempi rapidi, migliorando la capacità decisionale e la prontezza operativa dell’Alleanza.

Per la NATO, il Fianco Sud è ormai un’area prioritaria. La sperimentazione guidata dall’Italia si inserisce proprio in questa cornice: aumentare deterrenza, resilienza e interoperabilità in uno spazio in cui minacce convenzionali, ibride, cyber e tecnologiche tendono a sovrapporsi.

Il ruolo dell’Italia nella trasformazione dell’Alleanza

La guida italiana della Task Force X Central Mediterranean certifica il peso crescente della Difesa nazionale nei processi di innovazione della NATO. Il programma è condotto dallo Stato Maggiore della Difesa e vede il coinvolgimento delle Forze Armate italiane in una cornice pienamente interforze e multinazionale.

Secondo il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Portolano, l’Italia guida la TFX CentMed per contribuire concretamente all’innovazione e allo sviluppo tecnologico dell’Alleanza, promuovendo l’integrazione tra Forze Armate operanti in domini differenti e tra Paesi alleati. L’obiettivo è aumentare complementarietà, ridondanza e resilienza della NATO, rafforzandone l’efficacia operativa.

Portolano ha inoltre sottolineato come le minacce contemporanee non abbiano confini e non si manifestino in un solo dominio operativo. Da qui la scelta di strutturare una Task Force X pienamente multidominio, ampliando il perimetro rispetto alle precedenti iniziative.

Assetti, Paesi partecipanti e tecnologie in campo

Alla TFX Central Mediterranean partecipano Italia, Croazia, Lettonia, Slovenia e Stati Uniti, con questi ultimi già presenti nel Mediterraneo. Accanto ai Paesi partecipanti figurano anche sette Paesi osservatori: Albania, Bulgaria, Grecia, Macedonia del Nord, Montenegro, Romania e Ungheria.

La sperimentazione coinvolge oltre 100 sistemi non pilotati aerei, di superficie, subacquei e terrestri, insieme a capacità radar e counter-uncrewed aircraft. Secondo il quadro tecnico emerso, il numero complessivo dei sensori impiegati raggiunge circa 180 unità, forniti sia dagli Stati sia dall’industria.

Per quanto riguarda l’Italia, prendono parte all’iniziativa oltre 800 uomini provenienti da Esercito, Marina Militare, Aeronautica Militare, Carabinieri e Guardia di Finanza. La componente industriale ha un ruolo rilevante, con la presenza di più di 80 realtà tra grandi aziende e PMI, coinvolte per favorire confronto, collaborazione e possibili sinergie a livello nazionale e internazionale.

Dal subacqueo allo spazio: la fusione dei dati al centro della sperimentazione

Uno degli aspetti più significativi della TFX CentMed è la capacità di raccogliere e fondere dati provenienti da ambienti molto diversi. Sensori subacquei, sistemi unmanned, piattaforme terrestri, assetti aerei, satelliti, radar, strumenti counter-UAS e capacità cyber alimentano un quadro operativo comune.

I dati vengono integrati, correlati e visualizzati attraverso un Battle Management System, in questa fase non ancora classificato, con l’obiettivo di arrivare successivamente alla federazione e piena integrazione nei sistemi di comando e controllo nazionali.

Il risultato atteso è una Common Operating Picture condivisa, in grado di restituire una visione aggiornata e multidominio dello scenario operativo. Un elemento decisivo per accelerare il ciclo decisionale e migliorare l’interoperabilità tra Paesi alleati.

La visita di Crosetto e Portolano a Torre Veneri

Il 3 luglio 2026, il Ministro della Difesa Guido Crosetto e il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Portolano, hanno visitato il poligono di Torre Veneri, in provincia di Lecce, per assistere a una dimostrazione operativa della TFX CentMed.

Alla visita hanno preso parte anche rappresentanti dell’Allied Command Operations e dell’Allied Command Transformation della NATO. La presenza dei vertici politici e militari conferma il valore strategico attribuito all’iniziativa, non solo per la Difesa italiana ma per l’intera architettura di sicurezza dell’Alleanza.

Vandier: “Così la NATO apprende e si adatta”

L’Ammiraglio Pierre Vandier, Supreme Allied Commander Transformation, ha definito la Task Force X Central Mediterranean un passo significativo per l’Alleanza. Per la prima volta, ha evidenziato, il modello Task Force X viene applicato su tutti i domini simultaneamente, sul Fianco Sud della NATO, con l’Italia alla guida e gli Alleati in supporto.

Il punto centrale, secondo Vandier, è la capacità della NATO di apprendere e adattarsi attraverso la sperimentazione in condizioni operative realistiche. Testare tecnologie emergenti, integrare sistemi con equipaggio e senza equipaggio, e trasformare ciò che funziona in capacità adottabili e scalabili rapidamente dagli Alleati: è questa la logica alla base dell’iniziativa.

Non una semplice sperimentazione, ma un cambio di passo

La TFX Central Mediterranean si inserisce nel più ampio percorso di trasformazione della NATO, segnato dall’esigenza di adottare più rapidamente tecnologie emergenti e dual-use. Dopo le iniziative Task Force X Baltic e Task Force X Arctic, la sperimentazione nel Mediterraneo centrale rappresenta la prima applicazione pienamente multidominio e la prima sotto guida di una singola Nazione alleata.

Per l’Italia è un riconoscimento politico, militare e tecnologico. Per la NATO è un banco di prova concreto per definire come integrare rapidamente innovazione, industria e capacità operative in scenari complessi.

La posta in gioco è chiara: rafforzare la deterrenza sul Fianco Sud, migliorare la protezione delle infrastrutture critiche e costruire un modello operativo in grado di connettere sensori, piattaforme e decisioni dal dominio subacqueo fino allo spazio.

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