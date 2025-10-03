Italia e Grecia siglano intesa navale: due unità italiane verso Atene, Fincantieri protagonista

Una firma che rafforza l’asse mediterraneo

Italia e Grecia hanno firmato un accordo preliminare per il trasferimento di due unità navali della Marina Militare italiana alla Marina ellenica. A fare da cornice, il Seafuture di La Spezia, uno degli eventi più rilevanti per la difesa marittima. All’incontro erano presenti il ministro della Difesa italiano Guido Crosetto, il collega greco Nikos Dendias e l’ammiraglio Enrico Credendino, Capo di Stato Maggiore della Marina italiana.

Fincantieri al centro del gioco

Partner industriale dell’intesa sarà Fincantieri, leader europeo nella cantieristica militare e civile, che si occuperà non solo del trasferimento ma anche del pacchetto di supporto tecnico e post-vendita. Questo accordo preliminare si tradurrà in un contratto definitivo una volta ottenute le approvazioni standard. Le due unità, cedute alla Grecia, saranno sostituite in futuro da nuove commesse cantieristiche, a conferma della continuità produttiva e strategica per l’Italia.

Strategia e cooperazione industriale

L’intesa non è solo un passaggio operativo: rappresenta un rafforzamento della cooperazione bilaterale nel Mediterraneo, garantendo maggiore interoperabilità tra le due marine e aprendo la strada a iniziative congiunte nel settore navale. Per Atene significa potenziare la propria flotta, per Roma consolidare il ruolo del sistema industriale-difesa italiano come punto di riferimento in Europa.

La voce di Fincantieri

Pierroberto Folgiero, CEO e direttore generale di Fincantieri, ha sottolineato che le navi italiane “rappresentano una piattaforma di eccellenza riconosciuta a livello globale e un veicolo straordinario di export geopolitico”. Secondo il manager, l’accordo è la conferma della centralità del gruppo nella cooperazione industriale europea e nel sostegno alla proiezione internazionale della Difesa italiana.

