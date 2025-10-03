La telefonata in diretta di Crosetto, scintille a Piazzapulita. Formigli «Non siamo una buca delle lettere» (Video)

Telefonata esplosiva a Piazzapulita: Formigli incalza Crosetto in diretta

Puntata ad alta tensione quella del 2 ottobre 2025 a Piazzapulita, il talk politico di La7 condotto da Corrado Formigli. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha preso la parola con una telefonata in diretta per replicare alle accuse del professore Tomaso Montanari sulla vicenda della Flotilla abbordata dalla marina israeliana.

Appena collegato, Crosetto ha cercato di spiegare la posizione del governo, ma il conduttore lo ha subito incalzato:

«Lei ha telefonato, accetterà una domanda, non siamo una buca delle lettere. Vorrei fare una domanda, altrimenti diventiamo un citofono», ha detto Formigli con tono fermo.

Crosetto ha reagito senza mezzi termini:

«Si calmi, non volevo disturbare il suo giocattolo e distruggere il suo racconto».

Il caso Flotilla e le accuse di Montanari

Il dibattito era partito dalle critiche del costituzionalista Tomaso Montanari, che aveva accusato Crosetto di aver ringraziato Israele dopo l’operazione sulla Flotilla:

«Il ministro Crosetto ha ringraziato Israele per aver usato la minor forza possibile. Io non ho mai visto un governo ringraziare un altro Stato che ha compiuto un atto illegale, invece di denunciare e protestare con forza».

La replica del ministro non si è fatta attendere. Con tono istituzionale, Crosetto ha precisato:

«Devo, come ministro della Difesa, gestire situazioni drammatiche con un obiettivo chiaro e semplice: far sì che tutti i cittadini italiani potessero essere il più sicuri possibile, raggiungere il loro obiettivo, fare quello che dovevano ed essere messi in sicurezza».

Il ringraziamento a Katz e la questione Gaza

Crosetto ha difeso il suo ringraziamento al ministro israeliano Israel Katz, spiegando che non si trattava di un sostegno politico a Israele né tantomeno di un giudizio su Gaza:

«Il ringraziamento che ho espresso al ministro Katz non l’ho dato come giudizio su ciò che accade a Gaza, perché quello l’ho già espresso, e anche molto duro, nei mesi precedenti. L’ho detto perché questo tipo di intervento avrebbe potuto essere fatto in molti modi. Per giorni ho cercato di scongiurare modalità diverse da questa».

Giornalismo vs politica, un duello in diretta

Il confronto con Formigli si è trasformato in uno scontro sul metodo, più che sul merito. Il conduttore ha insistito: «Finisca il ragionamento, poi le faccio una domanda, altrimenti siamo un citofono». Crosetto ha ribattuto: «Capisco che lei sia infastidito dal fatto che io non accetti il suo racconto, però volevo solo ripristinare la verità».

Lo scambio si è fatto persino ironico. Formigli ha chiosato: «Un giocattolo che stava guardando anche lei, ci gioca anche lei con il giocattolo». Ma Crosetto ha replicato ancora con tono pungente: «Non volevo disturbare il suo giocattolo e distruggere il suo racconto».

Il fronte interno è già in fiamme

La telefonata di Crosetto non è un dettaglio di colore, ma un segnale politico. Quando un ministro della Difesa sente il bisogno di irrompere in diretta per difendersi, vuol dire che la guerra tra Israele e Palestina non sta solo insanguinando il Medio Oriente: sta logorando anche il governo italiano, costretto a fare i conti con la pressione dell’opinione pubblica.

Il botta e risposta con Formigli ha messo a nudo un nervo scoperto: non basta blindarsi dietro la ragion di Stato, quando le scelte di politica estera vengono percepite come un “giocattolo” da raccontare in tv.

Il messaggio è chiaro: la guerra pesa sulle decisioni militari, ma ancora di più sul consenso. E se un ministro chiama un talk show in prima serata per “ripristinare la verità”, significa che il campo di battaglia si è già spostato dentro i salotti degli italiani.

